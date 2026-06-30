La Bolsa de Londres sube un 0,12 % aupada por el sector de la defensa

El índice principal londinense, el FTSE 100, sumó 12,90 puntos hasta 10.497,12, mientras que el secundario, el FTSE 250, cedió un 0,01 %, hasta los 23.013,45 enteros.
Según el Ejecutivo, la nueva dotación elevará el gasto en defensa a un récord de casi 300.000 millones de libras (348.000 millones de euros) en cuatro años y situará al país en la senda de alcanzar su objetivo de destinar el 3 % del producto interior bruto (PIB) a defensa en la próxima legislatura.
El fondo de inversión tecnológico Polar Capital Technology lideró la tabla de ganancias con un ascenso del 4,01 %, seguido por varias empresas aeronáuticas y fabricantes de equipamiento militar.
Entre ellas, Babcock International subió un 3,34 %; Melrose Industries ganó un 2,79 % y Rolls-Royce Holdings acabó con un 2,08 % más.
Entre los perdedores de la jornada estuvieron la cadena de establecimientos y plataformas de juego Entain, que bajó un 5,48 %; la firma de tecnología médica Smith & Nephew, que retrocedió un 4,63 %; y el grupo de telefonía Vodafone, cuyos títulos descendieron un 3,72 %.