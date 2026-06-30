La bolsa mexicana cierra semestre con avance del 4,13 % y se ubica en 66.966,68 unidades

El retroceso de junio se unió a las caídas de abril (-1,1 %) y marzo (-3,91 %) y contrasta con los positivos de enero (5,12 %), febrero (5,63 %) y mayo (1,08 %).

"El mercado de capitales cerró el semestre con ganancias generalizadas a nivel global, debido a un optimismo sobre el sector tecnológico, principalmente en las emisoras de inteligencia artificial", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró el semestre con una ganancia de 4,13 %, periodo en el que también alcanzó un nuevo máximo histórico el pasado 11 de febrero cuando alcanzó las 71.601,35 unidades.

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, destacaron las ganancias semestrales de las emisoras: Orbia Advance (+44,68 %), Banco del Bajío (+24,27 %), Femsa (+22,59 %), América Móvil (+21,58 %) y Megacable (+21,29 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, señaló que con el movimiento negativo de este martes el mercado mexicano cerró junio con la caída del -2,36 %, pese a ello en lo que va del año registra un avance del 4,13 %.

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"Por emisora, 23 de las 35 emisoras que componen el índice terminaron en terreno positivo", añadió.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,17 % frente al dólar, al cotizar en 17,5 unidades por billete verde, frente a los 17,47 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 281,8 millones de títulos por un importe de 27.870 millones de pesos (unos 1.192 millones de dólares).

De las 774 empresas que cotizaron en la sesión, 414 cerraron con sus precios al alza, 343 registraron pérdidas y 17 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el 12,26 %; de la empresa de suministro y transporte de gas natural Esentia (ESENTIA II), con el 6,17 %, y de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el 3,77 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la minera Fresnillo (FRES), con el -7,1 %; de la desarrolladora inmobiliaria Dine (DINE B), con el -6,52 %, y del conglomerado industrial Grupo Kuo (KUO A), con el -5,45 %.