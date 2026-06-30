La producción industrial en Chile cae 7,5 % interanual en mayo por minería y manufactura

El Índice de Producción Minera (IPMin), uno de los tres indicadores que integran el Índice de Producción Industrial (IPI), fue el que más cayó, con una disminución de 10,6 % interanual, según la institución.
La caída, explicó en un comunicado el INE, es "consecuencia de una menor actividad en la minería metálica, que decreció en 13 % a raíz de un descenso en la extracción y procesamiento de cobre", metal del que Chile es el primer productor del mundo.
La minería no metálica, en cambio, creció 4,7 % gracias al aumento en la producción de carbonato de litio, según el instituto estatal.
El Índice de Producción Manufacturera (IPMan), en tanto, presentó un decrecimiento de 7,2 % en doce meses, a raíz de la baja interanual de 10,9 % en la elaboración de productos alimenticios, entre ellos la producción de pescado y derivados debido a condiciones climáticas.
La fabricación de bebidas alcohólicas y no alcohólicas también incidió negativamente, con una baja de 10,2 % que responde a ajustes en la estrategia de producción del sector, de acuerdo al INE.
El único que creció fue el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (Ipega) que subió un 1 % respecto de mayo de 2025, gracias al aumento en la actividad eléctrica
La economía chilena se contrajo un 1,2 % interanual en abril, en comparación con el mismo periodo del año pasado y lo que supone la mayor caída desde marzo de 2023.
El Banco Central de Chile moderó en junio sus expectativas de crecimiento para este año y pronosticó en su último Informe de Política Monetaria (IPoM) el PIB chileno se expandirá entre el 1 % y 1,75 % en 2026.