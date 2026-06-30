La tasa de desempleo en Chile sube al 9,4 % en mayo, su máximo en cinco años

La cifra es mayor a lo que esperaban los mercados y es la más alta desde junio de 2021, cuando el país estaba en plenas restricciones sanitarias por la pandemia y el desempleo alcanzó el 9,5 %.

El alza, según el INE, se explica por un crecimiento de la fuerza de trabajo del 1,3 %, superior al de las personas ocupadas, que avanzó solo el 0,8 %.

El número de personas desocupadas superó las 980.000, principalmente mujeres, cuya desocupación se situó en el 10,5 %, indicó el instituto estatal.

"La tasa de participación se ubicó en el 62,4 %, incrementándose 0,2 puntos porcentuales en doce meses, mientras que la tasa de ocupación alcanzó 56,5 %, decreciendo 0,1 puntos en el período", apuntó el comunicado.

La informalidad, por su parte, llegó al 27 %, con un incremento del 1 % en un año, agregó.

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El ministro de Economía, Daniel Mas, aseguró que las cifras de desempleo son un "verdadero drama social" y que el Gobierno encabezado por el presidente José Antonio Kast está actuando "con sentido de urgencia", "destrabando proyectos de inversión y mejorando la gestión de los permisos ambientales y sectoriales".

“Las cifras del INE confirman que Chile sigue pagando los costos de años de malas políticas públicas, bajo crecimiento y falta de prioridad por la creación de empleo", señaló Mas.

El Gobierno está tratando de aprobar en el Parlamento una controvertida megarreforma económica y tributaria, considerada el proyecto estrella del líder ultraderechista y con el que se busca elevar el crecimiento y fomentar la creación del empleo formal.

Los malos datos de desempleo se suman a los de la actividad económica, que en abril registró una caída interanual del 1,2 %, el peor desempeño en los últimos tres años.

El Banco Central de Chile moderó en junio sus expectativas de crecimiento para este año y pronosticó en su último Informe de Política Monetaria (IPoM) el PIB chileno se expandirá entre el 1 % y 1,75 % en 2026.