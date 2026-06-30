Las elecciones presidenciales francesas se celebrarán el 18 de abril y 2 de mayo de 2027

Según informaciones adelantadas por el diario regional Ouest-France y confirmadas después por fuentes del Ejecutivo a otros medios, un decreto para confirmar esas fechas será presentado en el Consejo de ministros que se celebrará este miércoles.

Los comicios de 2027 pondrán fin a la Presidencia de Emmanuel Macron, quien después de dos quinquenios ya no podrá presentarse a la reelección.

Hay varios candidatos que ya han afirmado sus ambiciones a sucederle en el Elíseo, como el ex primer ministro de Macron Édouard Philippe, de orientación de centro-derecha; el líder de Los Republicanos, Bruno Retailleau, desde el ala conservadora, y desde la izquierda radical volverá a probar suerte el fundador de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon.

Pero la gran incógnita, a menos de un año de la cita con las urnas, es la concurrencia de la que fue la rival de Macron en la última segunda vuelta presidencial, la ultraderechista Marine Le Pen.

Por el momento, una sentencia por el uso fraudulento de fondos del Europarlamento por parte de su partido -la Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés)- la mantiene inhabilitada a presentarse, pero la líder de la de la extrema derecha gala apeló la sentencia y ese proceso en segunda instancia debe definir sus opciones el 7 de julio.