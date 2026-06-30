México confía en continuidad del T-MEC ante inicio de su revisión formal con EEUU y Canadá

A un día de una reunión virtual entre los responsables económicos de los tres países, la gobernante mexicana sostuvo que el principal factor de incertidumbre no proviene del tratado en sí, sino de la estrategia arancelaria impulsada por Washington.

“Todos sabemos que la posición del presidente Trump es elevar aranceles a todo el mundo. No es un secreto, es esencialmente lo que hemos estado viviendo desde la entrada del presidente Trump a la presidencia”, señaló durante su conferencia de prensa matutina.

La mandataria aseguró que, pese a esas diferencias, los tres socios norteamericanos mantienen interés en preservar el acuerdo comercial que entró en vigor en 2020.

“Hay optimismo en el sentido de que todos los equipos queremos que continúe el tratado”, afirmó.

Sheinbaum destacó que durante los últimos meses se han celebrado numerosas reuniones entre los tres gobiernos y aseguró que México llega al inicio formal de la revisión tras realizar “todo lo que teníamos que hacer”.

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“Los mayores defensores del tratado son los propios empresarios que tienen inversiones en México, en Canadá y en Estados Unidos y que producen artículos o bienes que se producen en cadenas de producción que están vinculadas con los tres países”, señaló.

La presidenta también destacó el fortalecimiento de los vínculos con Canadá en vísperas de la reunión trilateral y recordó el reciente encuentro con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

“Hay mucho avance, incluso hay mejoras tanto en el comercio entre México y Canadá como en la inversión”, afirmó.

Sheinbaum indicó que espera que este miércoles se emita un comunicado sobre el inicio de la revisión del T-MEC y adelantó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ofrecerá más detalles el jueves.

Si los tres países acuerdan su continuidad antes del 1 de julio, el tratado se extenderá automáticamente por otros 16 años; de lo contrario, comenzará un proceso de revisiones anuales que podría prolongarse durante una década antes de una eventual expiración.

México y Canadá han expresado públicamente su interés en renovar el tratado, mientras que Washington ha dado señales de que busca introducir modificaciones en áreas como el sector automotriz o el acceso al mercado lácteo canadiense.