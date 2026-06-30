Noboa se reúne durante la cumbre del Mercosur con los presidentes de Paraguay y Bolivia

Guayaquil (Ecuador) /Luque (Paraguay), 30 jun (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió este martes en Paraguay con su homólogo de ese país, Santiago Peña, y con el mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, en el marco de la agenda que llevará a cabo durante la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur.