Presidente electo colombiano anuncia al conservador Miguel Gómez como ministro de Hacienda

En un comunicado, el equipo del presidente electo destacó la trayectoria de Gómez Martínez como "economista, exvicecontralor general de la República, expresidente del banco estatal de comercio exterior Bancóldex" y de Fasecolda, el gremio que agrupa a las aseguradoras en Colombia.

También señaló que Gómez Martínez tendrá la misión de "recuperar la confianza institucional", defender los recursos públicos y "ordenar las finanzas públicas con transparencia, disciplina y responsabilidad".

El comunicado agregó que el nuevo ministro representa a los llamados "nunca", un concepto utilizado por De la Espriella durante la campaña para agrupar a personas que, según su movimiento Defensores de la Patrina, no han formado parte del establecimiento político tradicional.

Gómez Martínez es una figura cercana al conservatismo colombiano y ha combinado su carrera en el sector público con cargos en lo privado.

Entre 2010 y 2014 fue representante a la Cámara por Bogotá en las listas del Partido de la U, mientras que anteriormente ocupó la Vicecontraloría General de la República, presidió Bancóldex y se desempeñó como embajador de Colombia en Francia en el primer gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2006).

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El anuncio se conoce después de que De la Espriella presentara el equipo que liderará la transición con el Gobierno saliente y en momentos en que el presidente electo avanza en la conformación del gabinete que lo acompañará durante el inicio del período 2026-2030.

Gómez Martínez se convierte en el segundo nombre confirmado en el próximo gabinete luego de que la semana pasada el presidente electo anunciara al político bogotano Rodrigo Lara Restrepo como ministro del Interior.