Presidente interino de Perú veta parcialmente ley de límite territorial tras protestas

La decisión del mandatario devuelve la norma al Parlamento para su reevaluación, pues Balcázar no la promulgará y, en su lugar, plantea correcciones para evitar el cambio de límites entre la provincia de Jorge Basadre en Moquegua y otros distritos de Tacna.

La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, declaró a Canal N que habían logrado que el presidente Balcázar "observe" la ley, tras reunirse este martes con él en el Palacio de Gobierno en Lima.

"Hemos logrado el objetivo de la observancia de esta ley y el 30 de junio pasará a la historia de esa Moquegua que levanta la voz para ser escuchada", expresó la autoridad regional.

Gutiérrez agregó que acudirán al próximo Congreso bicameral, que asumirá funciones el 27 de julio próximo, para sustentar "los puntos técnicos para demostrar que se le pretende quitar territorio a Moquegua".

La paralización, que era acatada por los ciudadanos y las autoridades regionales, llevó al cierre del tránsito hacia la región, ubicada a más de 1.000 kilómetros de Lima, mientras se exigía al Gobierno de Perú que no promulgue la ley y la devuelva al Congreso con observaciones.

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Los moqueguanos afirman que la norma hace perder territorios a su región y recursos del canon minero en la zona de Quebrada Honda, ubicada en el distrito de Torata, fronterizo con Tacna.

El paro indefinido comenzó a la medianoche de este martes, tras varias paralizaciones parciales durante los últimos días, convocadas por organizaciones sociales, gremiales e instituciones locales.

Gutiérrez advirtió de que el malestar social en su jurisdicción es comparable al escenario de protesta del llamado 'moqueguazo' de 2008, que llevó a una gran protesta por la distribución del canon minero, que dejó decenas de heridos.

"Estamos defendiendo no solo nuestro territorio, estamos defendiendo también la integridad territorial, estamos defendiendo lo que le corresponde, los recursos naturales de los moqueguanos", remarcó.

Por su parte, el gobernador de Tacna, Luis Torres, aseguró que la norma aprobada por el Congreso no modifica la línea de frontera entre ambas regiones y que se dio para solucionar los pedidos de cinco comunidades campesinas que esperan unirse al distrito de Ilabaya.

Moquegua es la tercera región más pequeña de Perú, que reúne a poco más de 200.000 habitantes en tres provincias que comprenden en total unos 15.700 kilómetros cuadrados, mientras que Tacna es la cuarta región más pequeña, con unos 16.000 kilómetros cuadrados, con cuatro provincias y unos 383.000 habitantes.