Putin conversa telefónicamente con Tokáyev después de su viaje a Bruselas

"Durante su conversación sobre la agenda internacional y regional, Tokáyev compartió sus impresiones sobre su reciente visita a Bruselas", señala el comunicado publicado por el Kremlin.

Ambos líderes también debatieron acerca del desarrollo de la alianza estratégica entre Rusia y Kazajistán centrándose en la implementación de proyectos bilaterales en áreas como el comercio, la economía y la energía.

La semana pasada Tokáyev viajó a Bruselas, donde se reunió con los presidentes de la Comisión Europea (CE) y el Consejo Europeo, Ursula von der Leyen y António Costa, respectivamente, con quienes acordó reforzar la alianza entre ambas partes.

Allí, por ejemplo, el líder kazajo firmó un contrato para fabricante aeroespacial Airbus de más de 7.000 millones de euros.

La parte europea destacó el papel de la UE como "principal socio comercial y de inversión" de Kazajistán y apostaron por promover los intercambios en sectores estratégicos bajo la estrategia Global Gateway de la UE para Asia Central, en concreto en áreas como las materias primas, la energía, el transporte y las nuevas tecnologías.