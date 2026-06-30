Saga 'Hellraiser' se suma a Halloween Horror Nights de Universal en Florida y California

Las atracciones abrirán el 28 de agosto en Orlando (Florida) y el 3 de septiembre en Hollywood (California).

Las casas del terror, en los parques de Universal Orlando Resort y Universal Studios Hollywood, se basan en las tres primeras entregas de la saga: 'Hellraiser', 'Hellbound: Hellraiser II' y 'Hellraiser III: Hell on Earth'.

El actor británico Doug Bradley, que interpretó a Pinhead en la trilogía original, retomará el personaje, pondrá su voz a las dos atracciones.

La franquicia, creada por Clive Barker, debutó en 1987 y popularizó la 'Lament Configuration', una caja de rompecabezas que, al resolverse, abre un portal a otra dimensión, habitada por los cenobitas, seres que practican torturas rituales, y por su líder, Pinhead.

Halloween Horror Nights se celebrará en noches seleccionadas hasta el 1 de noviembre en los dos complejos.