Sánchez anuncia que acudirá a la CIDH por "grave afectación" al proceso electoral en Perú

"Presentaremos un recurso ante la CIDH, estamos convencidos de la grave afectación al proceso electoral y, a la intangibilidad de la normativa electoral al cambiar las reglas de juego en la segunda vuelta en las elecciones efectuadas por las oficinas consulares", anunció Sánchez en la red social X.

El candidato defendió que su partido, Juntos por el Perú, tiene "el derecho legal y legítimo de acudir a esta instancia", después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la máxima autoridad electoral, haya rechazado su solicitud de anular la votación en el exterior, lo que le daría a él la victoria, al haber sido el más votado en el territorio nacional por 32.014 votos más que Fujimori.

Sánchez, quien asegura, sin presentar pruebas, que en la segunda vuelta presidencial del pasado 7 de junio se produjo un fraude, informó de esta decisión poco después de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó este lunes con el escrutinio de los comicios y confirmó el triunfo de Fujimori por una estrecha diferencia de 49.641 votos.

Con el conteo al 100 %, la candidata del partido Fuerza Popular obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865 % de su rival de Juntos por el Perú, que sumó un total de 9.173.755 papeletas.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el próximo viernes 3 de julio, mientras que el 15 de julio Fujimori recibirá las credenciales de presidenta electa y el 28 de julio será investida en un acto en el Parlamento con motivo del día nacional de Perú.

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Sánchez afirma que se produjo un supuesto fraude en la votación de los peruanos en el exterior, que solicitó anular sin éxito para intentar revertir el triunfo de su rival, aunque sus reclamos han sido rechazados por los organismos electorales, mientras que las misiones internacionales de observación han descartado cualquier posible irregularidad en el proceso.

Este martes se informó que el pleno del JNE acordó hacer una "revisión integral" de las actuaciones de todos los jurados electorales especiales (JEE) del país antes de emitir el acta general de proclamación de resultados de la segunda vuelta presidencial.

La decisión, que fue publicada en el diario oficial El Peruano, señaló que se examinarán las actas de proclamación descentralizadas, las resoluciones sobre actas observadas, los votos impugnados, recuentos, apelaciones y demás actuaciones procesales necesarias "para consolidar los resultados" finales.

Los 60 jurados electorales del país comenzaron a proclamar la semana pasada los resultados electorales en sus jurisdicciones con vistas a la proclamación nacional del próximo 3 de julio, que oficializará a Fujimori como presidenta de Perú para el periodo 2026-2031.