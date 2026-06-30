Santilli asume como nuevo jefe de Gabinete de Argentina, tras la salida de Adorni

En una breve ceremonia en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, Santilli prestó juramento rodeado de otros miembros del Gabinete ministerial de Milei, gobernadores y su familia.

En el acto también estuvo presente el propio Adorni, a quien el presidente agradeció, mediante un decreto, los servicios prestados.

Santilli, quien conservará las funciones que desde noviembre de 2025 tenía como ministro del Interior, fue designado el pasado domingo como jefe de Gabinete en reemplazo de Adorni, quien permanece en el ojo del huracán desde hace varios meses por una investigación que avanza con rapidez por presunto enriquecimiento ilícito.

Contador público de profesión, Santilli, de 59 años de edad, es uno de los principales dirigentes incorporados por la formación gobernante de ultraderecha La Libertad Avanza desde las filas de Propuesta Republicana (Pro), el partido conservador fundado por el expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019).

Su salto a la Jefatura de Gabinete se produce tras la salida de Adorni, cuya gestión quedó envuelta en una causa judicial iniciada en marzo después de que trascendieran suntuosos gastos en viajes y propiedades, que se encontraban muy por encima de sus ingresos declarados.

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Desde que comenzó el caso, Milei se ha empeñado en defender a Adorni y sostenerlo en el cargo, pese a que el creciente escándalo trajo consigo una caída en la imagen del Gobierno, peleas internas y una cierta parálisis en el Gabinete ministerial.

Diputado nacional entre 2021 y 2025, Santilli encabezó la lista de candidatos de La Libertad Avanza para la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas de octubre de 2025, en el marco del acuerdo electoral sellado entre el oficialismo y Pro.

Antes de incorporarse al Gobierno nacional ocupó diversos cargos en la administración de la ciudad de Buenos Aires durante los gobiernos de Macri y de Horacio Rodríguez Larreta, entre ellos ministro de Ambiente y Espacio Público, ministro de Justicia y Seguridad y vicejefe de Gobierno entre 2015 y 2021.