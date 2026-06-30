Sector marítimo mexicano apoya planteamiento de extender vigencia del T-MEC por 16 años

La postura fue expresada en vísperas de la reanudación de las conversaciones entre los responsables de Economía de los tres países, programadas para el 1 de julio como parte del proceso de revisión del acuerdo comercial.

El presidente de la Cameintram, José Manuel Urreta Ortega, afirmó que la decisión de Estados Unidos de abordar algunos temas de manera bilateral con México y Canadá no representa, por sí misma, un riesgo para la continuidad del tratado, siempre que se respeten los mecanismos institucionales previstos en el propio acuerdo.

En un comunicado, Urreta señaló que el sector naviero mexicano está a favor de alcanzar acuerdos entre los tres países y de "extender el acuerdo durante los próximos 16 años", con el objetivo de abrir "un proceso más profundo de negociación" y búsqueda de concesos.

El dirigente sostuvo que el sector mantiene una expectativa favorable ante la revisión del tratado, al considerar que existe consenso sobre los beneficios que el T-MEC ha generado para las tres economías de Norteamérica y, por ello, confió en que el tratado se mantenga vigente.

"Lo que esperamos es que las reuniones permitan resolver diferencias, fortalecer la competitividad regional y generar condiciones para atraer más inversiones a México", indicó.

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Urreta añadió que cualquier modificación de fondo al T-MEC requeriría la aprobación de los tres órganos legislativos de los tres países, por lo que dijo confiar en que prevalecerá la estabilidad jurídica para los inversionistas.

Además, sostuvo que el tratado ha favorecido el crecimiento del movimiento de mercancías en los puertos mexicanos y la consolidación de las cadenas de suministro en Norteamérica, impulsadas por el fenómeno del 'nearshoring'.

No obstante, advirtió que el sector también observa riesgos derivados de un posible endurecimiento de las reglas de origen, la imposición de aranceles por temas laborales y un incremento en los controles aduaneros.

Por ello, finalmente, hizo un llamado a mantener un diálogo permanente con las autoridades y preparar a la industria para responder a nuevas exigencias regulatorias.