Sobrevivientes montan carpas afuera de los edificios de la Misión Vivienda de Chávez

"Con la voluntad de Dios, hay que tener fe, la fe mueve montañas y aquí estamos para contarla", expresó a EFE Janet Orta, una sobreviviente de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que destruyeron por completo su apartamento, situado en la planta baja, y que han dejado más de 1.900 muertos.

Orta relata que no le dio tiempo de salir de su casa cuando empezó el terremoto, y quedó atrapada junto con su hija, hasta que una hora después la labor de sus vecinos le permitieron salir a la superficie.

Desde el miércoles, cuando se registró el terremoto en la zona norte de Venezuela, está durmiendo junto a otros vecinos a las afueras de su edificio, completamente destruido, en el estado más afectado y considerado la zona cero de la devastación.

Sin embargo, dijo que el Gobierno de Venezuela contabilizó el número de damnificados para luego trasladarlos a uno de los refugios que habilitó.

Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional se acercan a los habitantes de la urbanización, para preguntarles varios datos y con eso, de acuerdo al testimonio de los residentes, recibir ayuda para poder trasladar los objetos personales que no sufrieron daños en el terremoto.

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Mientras tanto, otros residentes llegan con camiones para sacar colchones, así como cestas de ropa sucia.

Los vecinos aseguran que en ese urbanismo (conjunto residencial) es difícil contar la cantidad de personas que murieron tras el terremoto.

Una mujer, que no quiso declarar, aseguró que ocho de sus familiares fallecieron, entre ellos su hermano y su mamá.

Varias ONG han criticado el programa Misión Vivienda, al considerar que se usó como propaganda política y este tipo de edificaciones ponía en riesgo la seguridad de familias enteras.

"Se ha convertido en una compleja estructura que propicia el manejo irregular de recursos del Estado y que, en muchos casos, pone en riesgo la seguridad de familias enteras por las fallas de infraestructura que muchos urbanismos presentan", denunció hace años la organización Transparencia en un publicación en su página web.

En otra publicación, la misma ONG subrayó que numerosos edificios de Misión Vivienda fueron construidos en "zonas de riesgo, con materiales inadecuados y de manera precipitada, lo que ha generado inconvenientes en techos, paredes y pisos de viviendas relacionados con filtraciones, grietas, hundimientos y otros problemas".

El doble terremoto ha dejado al menos 1.943 muertos y 10.571 heridos, según el último parte del Gobierno, que cifró hoy en 6.461 las personas han sido rescatadas

Según los últimos datos oficiales, 855 edificios sufrieron daños en Venezuela, de los cuales 189 "colapsaron de forma total". Además, se estima que aproximadamente 30.000 personas, entre vacacionistas y residentes, estaban en las zonas de Caraballeda y Catia La Mar, en La Guaira.

El Gobierno no actualiza el número de desaparecidos.