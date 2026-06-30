Suspenden al presidente del principal museo de Marsella, investigado por acoso sexual

"Esta suspensión tiene como objetivo restablecer un clima de confianza y restablecer el diálogo dentro de la institución", detalló el Ministerio en un comunicado.

La medida entra en vigor el 1 de julio y las funciones de Costa las asumirá de manera interina Anne-Marie Le Guével, inspectora general de Asuntos Culturales.

Costa, de 58 años y conocido también por haber sido consejero especial del presidente francés, Emmanuel Macron, y jefe de Gabinete de la primera dama, Brigitte Macron, presidía el Mucem desde 2022.

Su posición al frente del principal museo de la segunda mayor ciudad de Francia se había hecho insostenible tras un informe de la Inspección General de Asuntos Culturales (IGAC) -entregado a mediados de junio a la ministra de Cultura, Catherine Pégard- y la apertura en marzo de una investigación preliminar por parte de la Fiscalía de Marsella por presuntos hechos de acoso moral y sexual.

El pasado febrero, el Ministerio había recibido una alerta en su plataforma dedicada a denunciar posibles riesgos psicosociales, con el testimonio de un trabajador del Mucem que detallaba actos de acoso moral atribuidos a la dirección, así como actos de acoso sexual achacados directamente a Pierre-Olivier Costa, según informó el diario 'Le Monde'.

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El Mucem, inaugurado en 2013 cuando Marsella fue elegida Capital Europea de la Cultura, es el primer museo nacional francés dedicado de forma exclusiva a la historia, la cultura y la antropología de la cuenca mediterránea y recibe entre 1,2 y 1,4 millones de visitantes al año.