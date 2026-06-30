Trump elimina aranceles al fertilizante de Marruecos para garantizar el suministro en EEUU

La medida, anunciada mediante una proclamación presidencial esta semana, declara una emergencia por las amenazas al suministro de estos fertilizantes y permite su importación libre de determinados aranceles, durante un máximo de ocho meses o hasta que concluya la emergencia, lo que ocurra primero.

La Casa Blanca argumentó que las cadenas mundiales de suministro se han visto afectadas en los últimos meses por conflictos en regiones productoras y por medidas comerciales adoptadas por algunos de los principales países exportadores.

Según el Gobierno, la producción nacional no es suficiente para cubrir la demanda de los agricultores estadounidenses.

Marruecos es uno de los mayores productores y exportadores mundiales de fosfatos, la materia prima utilizada para fabricar fertilizantes fosfatados. A través de la empresa estatal OCP Group, el país concentra una parte significativa de las reservas globales de roca fosfórica y es un proveedor clave para numerosos mercados agrícolas, incluido el estadounidense.

El texto sostiene que los fertilizantes fosfatados son esenciales para cultivos como el maíz, la soja y el trigo y advierte de que cualquier interrupción en su abastecimiento podría afectar la producción de alimentos, con consecuencias para la seguridad económica y nacional de Estados Unidos.

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La proclamación encomienda a los secretarios del Tesoro y de Comercio aplicar la exención arancelaria, supervisar la evolución de la emergencia e informar al Congreso sobre las medidas adoptadas, mientras el Gobierno trabaja con el sector privado para ampliar la capacidad de producción nacional de fertilizantes.