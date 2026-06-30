Un muerto y dos heridos en choques con la policía por desaparición de dos jóvenes en Kenia

“Hicimos una protesta pacífica exigiendo la liberación de Maxi y Zizou. Tres personas fueron tiroteadas por la policía. Una persona está muerta”, dijo la activista y cofundadora del Centro de Justicia Social de Mathare, Wanjira Wanjiru, en su cuenta de X.

Por tercera vez, los residentes del barrio se movilizaron para reclamar la aparición con vida de los jóvenes Abdulaziz Duba “Zizou” Molu y Maxwell “Maxi” Kiarie, desaparecidos desde la semana pasada y de cuyas desapariciones la comunidad hace responsables a las fuerzas de seguridad.

Los choques con la policía se produjeron después de que las manifestaciones, que se extendieron por los barrios de Kiamaiko, Kariobangi Norte y Huruma en el este de la capital keniana, fueran reprimidas con gases lacrimógenos.

Los manifestantes habían utilizado piedras y escombros para cortar las carreteras durante la mayor parte del día antes de que llegaran las fuerzas de seguridad para dispersarlos.

“La policía comenzó a disparar contra la multitud y vi cómo tres cayeron al suelo. Al acercarme, uno de ellos tenía un disparo en el pecho”, dijo a EFE un testigo del incidente, bajo condición de anonimato.

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La semana pasada, los vecinos organizaron dos días de protestas, bloqueando carreteras en la zona de Huruma para exigir la liberación de los jóvenes, donde una persona resultó muerta por disparos durante los disturbios.

La policía informó que las víctimas estaban atacando, robando a residentes y bloqueando las carreteras cuando intervinieron, aunque el incidente continúa bajo investigación, según recogen medios locales.

Por su parte, el activista y miembro de la ONG local de derechos humanos Vocal Africa, Odhiambo Ojiro, también confirmó a EFE la muerte de una persona y que otras dos resultaron heridas a manos de la policía, una tendencia que ha empezado a crecer desde principios de este mes.

Vocal Africa ha contabilizado al menos cinco muertos y trece desapariciones por parte de la policía entre el 13 y el 30 de junio.

“La gente protesta contra el alarmante aumento de desaparecidos. La cultura policial ha permanecido impune y saben que el liderazgo político los protege”, afirmó Ojiro.

“Dado que el gobierno solo busca compensación y no rendición de cuentas, saben perfectamente que, incluso si matan, la policía no rendirá cuentas”, añadió el activista en referencia al programa del Ejecutivo keniano para compensar a víctimas de la violencia policial.

El jueves pasado, la Policía de Kenia detuvo a unas 355 personas durante las marchas convocadas por el segundo aniversario de las protestas antigubernamentales que desembocaron en el asalto al Parlamento de 2024, en las que decenas de personas fallecieron a manos de las fuerzas del orden.

Muchos de esos fallecimientos se registraron el 25 de junio, cuando, tras varios días de marchas multitudinarias, cientos de personas asaltaron el Parlamento y las fuerzas de seguridad abrieron fuego.

En 2025, en esa misma fecha y días cercanos, miles de manifestantes tomaron de nuevo las calles para conmemorar el primer aniversario de esos hechos y sufrieron una severa represión que, de acuerdo con la Autoridad de Supervisión Policial Independiente (IPOA, en inglés), dejó 65 civiles muertos.