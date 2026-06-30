Un muerto y una herida en un gran incendio forestal en el norte de Grecia

"Durante las tareas de extinción fue hallado en el bosque cerca de la localidad de Lití un cadáver que todavía no ha sido identificado", señaló el portavoz.

Una mujer, encontrada por los bomberos con quemaduras frente a su casa situada dentro del perímetro del incendio, fue evacuada a un lugar seguro y luego trasladada al hospital.

La localidad de Lití, de unos 3.300 habitantes y situada unos 10 kilómetros al norte de Salónica, tuvo que ser evacuada dado que las llamas amenazan ya las primeras casas del pueblo.

Más de 100 bomberos con 31 camiones, 8 aviones y 3 helicópteros cisterna operan en la zona, en medio de fuertes vientos y altas temperaturas, ya que el termómetro superó este martes los 39 grados en el norte de Grecia.

Otros 65 bomberos con 18 camiones, cuatro aviones y dos helicópteros cisterna operan contra otro incendio forestal en la región de Corinto, situada unos 60 kilómetros al suroeste de la capital, Atenas.

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Protección Civil envió un mensaje a los móviles de los habitantes de los dos pequeños asentamientos de Thimariona y Filothei, que no superan un total de 100 personas, en el que les pedía abandonar sus casas.

Entre el domingo y el lunes se registraron en 24 horas 43 incendios forestales en todo el país, la mayoría de los cuales pudieron ser sofocados antes de expandirse, según los Bomberos.

Pese a que la media máxima temperatura en todo el país se situó este martes en los 32,6 grados, un valor ligeramente superior al normal para la temporada, los fuertes vientos del norte atizan numerosos incendios, informó el Observatorio Nacional de Atenas.

Las altas temperaturas, que alcanzarán hasta los 38 grados, persistirán durante los próximos días, como también los fuertes vientos desde el norte, según el Servicio Meteorológico Nacional.