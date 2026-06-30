Un segundo grupo de rescatistas cubanos llega a Venezuela tras los seísmos

La brigada está conformada por 13 cubanos, entre ellos especialistas en medicina forense, así como varios médicos que forman parte de la brigada Henry Reeve de la isla, que durante más de una década ha asistido en diversos desastres y crisis sanitarias internacionales.

Este segundo grupo se suma así a la primera brigada de rescatistas de Cuba que llegó a Caracas este domingo y a las labores que ya desarrollaban en territorio venezolano los médicos y enfermeros de la brigada de sanitarios cubanos.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. afirmó la víspera en sus redes sociales que “los rescatistas cubanos ya están en la zona de desastre” y aseguró que los médicos cubanos, “desde el primer minuto, se han sumado en la atención a los heridos”.

"Seguimos acompañando a todos los cubanos allí, a sus familiares y a la querida Venezuela", indicó.

La Cancillería reportó la víspera en redes sociales que hasta el momento se han confirmado oficialmente dos personas fallecidas por los terremotos ocurridos el pasado miércoles en Venezuela.

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Las víctimas son Lupercio Adrian D'Pérez y Pando y la menor de edad Vanessa Martínez Rodríguez.

Al respecto, la directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior de la Cancillería de la isla, Ana Teresita González, ha indicado en redes sociales que "la información es dispersa, imprecisa y no es posible de manera oficial asegurar las diversas informaciones que se manejan en redes digitales".

Recalcó que, "con el mayor rigor y tratando de asegurar la mayor precisión, continúa la indagación para informar, prioritariamente, a los familiares".

Según las últimas cifras oficiales en Venezuela, el doble terremoto ha dejado al menos 1.719 muertos, así como 5.034 heridos, 15.866 damnificados y 855 edificios afectados, de los cuales "189 sufrieron un colapso total".