Uruguay felicita a Keiko Fujimori e insiste en profundizar la relación con Perú

Así lo indica un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay tras conocerse los resultados finales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú.

"El gobierno uruguayo felicita a la Sra. Keiko Fujimori Higuchi por su victoria en la segunda vuelta electoral en Perú", comienza el texto.

Uruguay expresó su compromiso por "continuar profundizando los lazos bilaterales de cooperación con la hermana República del Perú, en beneficio de los respectivos pueblos y de la integración regional".

El cierre del escrutinio de la segunda vuelta electoral se conoció 22 días después de la votación.

Los resultados finales de la elección en Perú al 100 % de actas confirmaron que Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865 % del candidato Roberto Sánchez, que sumó un total de 9.173.755 papeletas.

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La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) se impuso a Sánchez por 49.641 votos en su cuarta candidatura a la presidencia de Perú, después de haber perdido en segunda vuelta contra Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Está previsto que el Jurado Nacional de Elecciones de Preú proclame oficialmente los resultados el próximo viernes, en un acto en el que Fujimori será declarada presidenta electa del país.

El 15 de julio recibirá las credenciales y el 28 de julio será investida presidenta en un acto en el Parlamento con motivo del día nacional de Perú.