Vance dice que negativas de Irán sobre contactos con EEUU son una "táctica de negociación"

En un diálogo en el podcast del analista conservador Michael Knowels, Vance señaló que existían conversaciones "puramente técnicas" programadas en continuidad con contactos previos y sostuvo que estas se mantienen pese a las desmentidas de Teherán.

"Sin duda, tendrán lugar mañana", afirmó el vicepresidente.

Las declaraciones se producen en medio de versiones contradictorias sobre los contactos entre Estados Unidos e Irán, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, sugiriera que Teherán había solicitado una reunión en Doha, capital de Catar, algo que el Gobierno iraní ha negado en público.

Según la parte iraní, las discusiones previstas en Doha se centrarían en la implementación de un memorando de entendimiento que incluye cuestiones como la liberación de activos congelados y la mediación de terceros países, sin que existan conversaciones directas de paz en curso con Washington.

En paralelo, los emisarios estadounidenses, Jared Kushner y Steve Witkoff, han viajado a Catar para reunirse con mediadores regionales, en un contexto de contactos indirectos entre ambos países para abordar asuntos como el programa nuclear, las sanciones y la estabilidad regional.