Venezuela apura las últimas horas para encontrar vida tras casi una semana de los sismos

Entre los rescates de las últimas horas, destaca el de un niño de tres años que fue salvado tras permanecer casi seis días atrapado en el estado La Guaira (norte, aledaño a Caracas), el más devastado por los sismos, que han dejado al menos 1.943 víctimas mortales, según el Gobierno.

En esa región costera, un grupo de rescate acumulaba la noche del martes más de treinta horas trabajando para sacar a Hernán Gil, un venezolano bajo los escombros de un edificio en la localidad de Catia La Mar que se mantiene con vida y ha estado recibiendo hidratación desde que fue localizado, el domingo.

Su rescate se ha complicado debido a que se encuentra en la garita del sótano del edificio en el que trabajaba como vigilante, constató EFE.

En estas horas decisivas el silencio ha cobrado mayor importancia y los llamados a callar cualquier tipo de ruido se han extendido por distintas localidades de La Guaira por si algún sonido indica vida entre las ruinas.

Los familiares mantienen la esperanza, pero médicos, rescatistas y militares venezolanos dicen que las posibilidades son cada vez menores.

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El militar español Alberto Vázquez, quien forma parte de un equipo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), desplegada en Venezuela desde el día 26, dijo a EFE que a partir de las 72 horas "descienden las probabilidades de encontrar" personas con vida, pero "se sigue encontrando gente", por lo que "hay que seguir".

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, indicó que 6.461 personas han sido rescatadas, y que en los primeros momentos de la emergencia, entre 13.400 y 13.500 personas lograron salir por sus propios medios o ayudados por sus familiares.

Mientras en los hospitales de Caracas se atiende a la mayoría de los 10.571 heridos.

"Hemos recibido a pacientes en muy malas condiciones. Tan en malas condiciones que muchos han terminado con alguna amputación. Por lo menos un 60 % están amputados. Tenemos al menos treinta pacientes (niños) desde el miércoles", indicó un pediatra del Hospital Miguel Pérez Carreño de Caracas.

Por otra parte, el doctor subrayó el cansancio del personal de salud en hospitales públicos y señaló que él ha trabajado dieciséis horas diarias desde el día cero de la emergencia por los terremotos.

En los cementerios y crematorios de la capital también se nota el impacto del doble terremoto.

"El jueves fueron casi sesenta, el viernes casi cien, el sábado y domingo como setenta, el lunes cincuenta y el martes cincuenta, la mayoría para cremación. Hoy van dieciocho. Las cavas están full (llenas) y hay gente que te dice: 'te dejo aquí a mi hijo, voy a buscar el otro, voy a seguir sacando escombros'", indicó EFE un trabajador del cementerio del Este de Caracas, uno de los más grandes de la ciudad.

Uno de los mayores problemas que afronta el país es la de personas que se han quedado sin vivienda, ya sea de manera temporal o definitiva, con miles de personas durmiendo a la intemperie.

En este sentido, La ONU prevé asistir a medio millón de personas en los refugios instalados tras los terremotos, según estimó este martes la directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para el país, Stephanie Hochstetter.

La funcionaria explicó que ya han repartido paquetes de alimentos de emergencia a 1.200 personas, pero esperan que la cifra se multiplique en los próximos meses. Por ello, hizo un llamamiento inicial de cincuenta millones de dólares, aunque avanzó que "no cubrirá la totalidad del desastre".

Entretanto, las clases siguen suspendidas, luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, extendiera la interrupción por esta semana, mientras que las actividades laborales se han retomado progresivamente.

La ayuda humanitaria siguió llegando y el ministro de Defensa de Brasil, José Múcio, visitó Venezuela para ampliar la cooperación humanitaria y evaluar posibles iniciativas relacionadas con la reconstrucción de infraestructura y vivienda, para lo cual se reunió con la presidenta encargada y otras autoridades.

Según cifras oficiales, 855 edificios sufrieron daños, de los cuales 189 colapsaron totalmente.

Múcio estuvo acompañado por representantes de la institución financiera Caixa Econômica Federal y del Ministerio de Ciudades, con el objetivo de "identificar, junto con el Gobierno local, las prioridades para que la ayuda brasileña se organice de manera eficiente y coordinada", según el Ejecutivo brasileño.

Ecuador envió catorce toneladas de ayuda humanitaria y México dijo que enviará siete plantas eléctricas de emergencia y que prepara un barco con víveres e insumos para apoyar a la población afectada.

Argentina envió este martes dos nuevos aviones con ayuda, incluyendo 38 personas y material de asistencia para colaborar con las tareas de búsqueda y rescate, mientras que la organización de las Grandes Ligas del Béisbol en EE.UU. (MLB) y la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas (MLBPA) anunciaron una donación conjunta de un millón de dólares a la Cruz Roja para apoyar la respuesta humanitaria.

Además, los Estados que integran el Mercosur -Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay- iniciaron un proceso de coordinación para el envío de ayuda.