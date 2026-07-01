3.000 rescatistas internacionales en Venezuela: 12 personas salvados con vida en seis días

"Es una respuesta internacional muy contundente a la solicitud de asistencia realizada por Venezuela", explicó el chileno Sebastián Mocarquer, parte de UNDAC, desde la localidad de Macuto, en el estado La Guaira, el más afectado por los terremotos.

Ante este gran número de rescatistas, Mocarquer señaló que el trabajo de UNDAC es ofrecer sus estructuras de organización, de evaluación, para poder robustecer la capacidad de respuesta.

"Cuando recibes 53 equipos de búsqueda y rescate, 3.000 personas, se requiere una metodología, un manejo de información que tiene que estar probado, que tiene que funcionar rápidamente", añadió.

El bombero indicó que lo usual es que estos equipos de rescate tengan una ventana de trabajo de entre 5 a 10 días, que coincide con la oportunidad para los rescates de personas con vida en un desastre como el ocurrido en Venezuela.

Sin embargo, agregó que una persona puede sobrevivir dentro de una estructura colapsada, dependiendo del tipo de desplome o del clima.

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En La Guaira, particularmente, las temperaturas pueden ser de 34 grados centígrados con un 80 % de humedad, lo que supone "condiciones muy adversas", explicó Mocarquer.

Además de los 12 rescatados, un grupo de 100 rescatistas se mantiene trabajando en el sector Catia La Mar, para salvar a Hernán Gil, un vigilante que quedó atrapado en la garita de vigilancia en el que trabajaba tras el doble terremoto y que sigue con vida y en comunicación con el equipo de salvamento.

Mocarquer señaló que quedan días para seguir trabajando en Venezuela, pero este tiempo es finito. Los equipos de rescate irán retornando a sus países y habrá una transición para empezar a recuperar los restos de los fallecidos, de lo que se encargan las autoridades venezolanas, por cuestiones de equipamiento, legales y forenses.

"Son operaciones que pueden tomar muchísimo tiempo, que van a exceder largamente la capacidad de los objetivos internacionales de operar en el país", subrayó.

En su último balance, el Ejecutivo venezolano indicó que unas 6.461 personas han sido rescatadas y al menos 2.295 han fallecido, mientras que 11.267 resultaron heridas.

El equipo neerlandés de búsqueda y rescate urbano anunció este miércoles que da por concluida su misión en Venezuela al reducirse las posibilidades de encontrar a personas con vida.

De acuerdo con Mocarquer, la mayoría de grupos de rescate no anuncian su salida de los países en los que trabajan para evitar la angustia de los familiares que esperan buenas noticias de sus allegados atrapados.