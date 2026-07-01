Alarma en Panamá por el auge del acoso escolar y reportes de suicidios por su causa

Panamá carece de estadísticas confiables sobre el acoso escolar, pero el programa 'Somos Voz, No Silencio', fundado por Ruiz, se apoya en los datos de la Organización Global contra el Bullying, según los cuales en el 2025 el 48,3 % de los estudiantes de Panamá había vivido acoso escolar.

Tras registrarse este año dos víctimas fatales —el 8 y el 26 de marzo—, un adolescente de 14 años con autismo y un universitario de 18, la proporción de estudiantes que sufren bullying se elevó a "8 de cada 10". Esa situación "levantó la voz y abrió los ojos" de muchos en el país, "porque esto no puede continuar", afirmó Ruiz.

El acoso escolar y el ciberacoso son unos de los varios factores asociados al suicidio en jóvenes, dijo a EFE la Asesora Internacional de Enfermedades No Transmisibles y Determinantes de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Panamá, la doctora Zohra Abaakouk.

Un estudio publicado en mayo pasado reveló que la tasa de suicidio de personas de entre 10 y 24 años subió un 38 % en las últimas dos décadas en el continente americano, y que los incrementos más rápidos se dieron entre las niñas y en el grupo de niños de entre 10 a 14 años, alertó la OPS.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) correspondientes al 2024, cuatro menores de entre 10 y 14 años y 15 adolescentes de entre 15 y 19 años murieron por suicidio en Panamá ese año. Estos datos no especifican el contexto en que ocurrieron esos casos.

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"El suicidio afecta a las personas, a las familias, a las comunidades, pero se puede prevenir", declaró Abaakouk.

La muerte de los dos adolescentes este año fue el "punto que destapó la olla de presión", y a partir de esos casos el programa 'Somos Voz, No Silencio' comenzó a recibir "llamadas de las mismas madres de las víctimas, de otros familiares y de niños que están sufriendo muchísimo", dijo Ruiz.

Los activistas han aprovechado esta escalada para, junto con la diputada de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) Grace Hernández, impulsar una nueva legislación, más integral que las existentes, contra el acoso escolar que involucre a todos los sectores: familias, escuela, comunidad y autoridades.

En el Parlamento se han desarrollado mesas técnicas, la última el pasado 25 de junio, para escuchar a todas las partes - Gobierno, familias, empresas - entre ellas la madre del joven de 18 años que se quitó la vida en marzo pasado.

"Se está también trabajando en la modificación de las leyes existentes para que sean reglamentadas para prevenir y erradicar el bullying y el acoso escolar en Panamá. Las leyes tendrán certeza del castigo, y la nueva ley también incluirá a la empresa privada como apoyo", afirmó Ruiz.

La diputada Hernández ha dicho que la nueva legislación, que se espera sea presentada en el período legislativo que comenzó este 1 de julio, tiene un enfoque integral y preventivo, con la idea de "establecer responsabilidades claras para todos los actores y empezar a hacer programas de prevención para luego enfocarse en reparar".

La OPS considera que "el ciberacoso y el acoso constituyen un problema de salud pública", dijo Abaakouk a EFE, "por eso es importante promover la creación de entornos seguros, protectores e inclusivos para la población de niños y niñas y adolescentes".

"La iniciativa de promover marcos legales es fundamental y va a ser parte de las medidas que deben ser contempladas, porque no puede ser solamente la responsabilidad de un padre o del niño o de los compañeros de escuela, es una corresponsabilidad de la sociedad" garantizar espacios seguros para los niños y adolescentes, añadió la asesora de la OPS.