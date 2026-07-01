Alcalde de Guayaquil enfrentará nuevo juicio en Ecuador por supuesto retiro de un grillete

Según la Fiscalía, esa manipulación se habría descubierto el pasado 10 de febrero, cuando el alcalde fue detenido en su vivienda por otro caso de presunto lavado de dinero, denominado como 'Goleada', relacionado con su negocio familiar de comercialización de combustibles.

El Ministerio Público afirmó que Alvarez no tenía puesto el dispositivo cuando los policías ingresaron a detenerlo, lo que ha sido negado por su defensa, pero un magistrado ordenó en marzo que cumpla prisión preventiva mientras duran las investigaciones.

La jueza Karen Alarcón aceptó el pedido de la Fiscalía y llamó a juicio a Alvarez, alcalde de la ciudad más poblada de Ecuador, por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, que se sanciona con penas de cárcel de entre uno y tres años.

A la autoridad municipal le ordenaron usar el grillete electrónico en 2025, en el marco de otro caso en el que se investiga una supuesta comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos, y que también está en etapa de juicio, denominado como 'Triple A'.

Sin embargo, tras su detención en febrero, la Fiscalía pidió que se le cambie la medida y que se ordene su prisión preventiva por el supuesto retiro del dispositivo, decisión que mantiene a Alvarez en la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad construida por iniciativa de Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador.

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El equipo legal del alcalde aseguró que impugnará la decisión judicial "al evidenciar serios cuestionamientos sobre la motivación judicial, el control de legalidad y la admisión de elementos que no podían superar la audiencia preparatoria de juicio".

"No pedimos privilegios ni tratos diferenciados, exigimos lo que asiste a cualquier ciudadano sometido a un proceso penal: un juez imparcial, resolución motivada, contradicción efectiva, control de legalidad y respeto pleno al derecho a la defensa", señalaron sus abogados en un comunicado.