Argentina confía que diálogo con Venezuela ante sismo abra paso a un "mejor entendimiento"

Durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, Quirno resaltó que el contacto de la semana pasada con las autoridades venezolanas tuvo por objetivo coordinar el envío de ayuda humanitaria y comprender cuáles eran las necesidades más urgentes tras los terremotos, que han dejado hasta ahora al menos 1.943 fallecidos y más de 10.500 heridos.

"Pedimos también enviar un equipo consular porque tenemos ciudadanos argentinos que están sufriendo las consecuencias de esta tragedia y teníamos que estar cerca de ellos. Como ustedes saben, no tenemos hoy una representación consular fija en Venezuela y Venezuela ha accedido a que tengamos ese equipo consular allí", añadió el canciller.

Consultado por EFE sobre si estos renovados contactos podrían ser un primer paso para un acercamiento diplomático, explicó: "Obviamente esto abre un espacio de diálogo que esperemos que termine en un entendimiento mejor al que teníamos antes de esta tragedia".

Pese a esto, destacó que la prioridad en este momento es brindar toda la asistencia humanitaria posible para el pueblo venezolano así como a los ciudadanos argentinos en Venezuela, seis de los cuales fallecieron en los terremotos.

Argentina envió este martes dos nuevos aviones con ayuda humanitaria, incluyendo 38 personas y material de asistencia para colaborar con las tareas de búsqueda y rescate, y que se sumaron a un primer envío realizado el pasado viernes, cuando viajaron 24 brigadistas, cuatro perros de rescate y equipamiento especializado.

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El pasado jueves, Quirno se comunicó con su homólogo venezolano, Yván Gil, para transmitirle la solidaridad del Gobierno argentino y poner a disposición ayuda humanitaria.

Ese mismo día, la Presidencia argentina publicó un comunicado en el que se ofreció a apoyar a Venezuela y agregó: "Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el presidente Javier Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional".

Argentina y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas poco después de las cuestionadas elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024, que dieron la victoria a Nicolás Maduro.

Tras los comicios, Argentina y numerosos países de la región cuestionaron los resultados oficiales, lo que derivó en una de las mayores crisis diplomáticas regionales de los últimos años.

El chavismo respondió retirando a su personal diplomático de varios de esos países, incluido Argentina, y exigiendo la salida de sus representantes.