Arranca el Orgullo 2026 en Madrid con un pregón de cine que reivindica la memoria

Bajo el lema de esta edición, '¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia', el denominado Pregón de Cine LGTBIQ+ fue presentado por la actriz y periodista española Cayetana Guillén Cuervo, quien abrió su intervención reivindicando que "la libertad es no tener miedo".

Sobre el escenario, además de Gnecco y la cantante puertorriqueña Kany García, que tomó el relevo como pregonera del Orgullo Latino, intervinieron otros representantes de una generación de cineastas e intérpretes que defendieron el papel del audiovisual como herramienta de transformación social.

Gnecco aprovechó el pregón para denunciar la situación de las personas trans migrantes en España y exigir la aplicación efectiva del artículo 50 de la ley trans, que permite adecuar la documentación de quienes no pueden modificar legalmente su identidad en sus países de origen.

Bajo un largo aplauso les recibieron cientos de asistentes, que abarrotaron desde primera hora de la tarde la céntrica plaza de Chueca, el barrio históricamente reivindicativo del colectivo LGTBI en la capital española.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresas y Profesionales para LGBT de la Comunidad de Madrid (Aegal), Alfonso Llopart, ha defendido el Pride Positivo como una cita imprescindible para combatir el estigma que todavía rodea al VIH "con alegría y dignidad".

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Durante el pregón oficial, el director de cine español Fernando González Molina aseguró que el cine debe ser "un espacio diverso" que permita construir "un futuro en el que no tengamos que contar lo que sufrimos las personas del colectivo, ni cómo nos marginan ni cómo nos discriminan".

Por su parte, Zack Gómez Rolls ha reivindicado la importancia de narrar las historias LGTBI+ desde "la luz y la belleza" y ha agradecido al cine que llegue "donde la política no llega", despertando empatía y ofreciendo referentes a nuevas generaciones.

Tras el pregón, la puertorriqueña Kany García se erigió como pregonera del Orgullo Latino, antes de dar paso al espectáculo 'Forajido' y a las actuaciones programadas en la plaza de Pedro Zerolo y en la plaza de las Reinas, con las que Madrid ha dado oficialmente comienzo a una nueva edición del MADO.

El acto también fue más allá de las fronteras españolas, ya que durante el pregón se recordó el caso de dos mujeres lesbianas procesadas en Uganda por besarse en público.

En este sentido, se animó a los asistentes a besarse y compartir las imágenes en redes sociales con la etiqueta #FreeWendyandDiana como gesto de solidaridad.

Asimismo, ha habido varios momentos de recuerdo para las víctimas del terremoto registrado recientemente en Venezuela y para las personas migrantes que continúan sufriendo discriminación por razón de identidad u orientación sexual.