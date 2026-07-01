Arranca en Malta el juicio contra el empresario acusado del asesinato de Caruana Galicia

Fenech se enfrenta a cargos de complicidad en asesinato y asociación para delinquir por el atentado con coche bomba que el 16 de octubre de 2017 costó la vida a la reportera a los 53 años, cerca de su residencia en Bidnija.

En la primera sesión del proceso, presidida por la jueza Edwina Grima y que contó con la presencia de la familia de la reportera, quedó constituido el jurado popular y se dio lectura al escrito de acusación de la Fiscalía.

Según el ministerio público, Fenech entregó 150.000 euros en efectivo a un intermediario para financiar el crimen y presionó para acelerar el plan al creer que la periodista estaba a punto de publicar informaciones exclusivas sobre sus negocios, recogen los medios malteses.

En el momento de su muerte, Caruana Galizia era una de las periodistas más importantes de Malta por sus investigaciones sobre la corrupción y los 'Papeles de Panamá'.

El magnate, expresidente del conglomerado Tumas Group y poseedor de una de las mayores fortunas de la isla, comparece en el banquillo tras haber obtenido la libertad bajo fianza en febrero de 2025, después de pasar cinco años en prisión preventiva.

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Fenech, que mantiene su inocencia, intentó frenar el inicio del juicio mediante una demanda presentada el 25 de junio en la que alegaba la vulneración de su derecho a un juicio justo, recurso que fue rechazado por el Tribunal Constitucional, explicó RSF.

La organización denunció también que el empresario ha logrado imponer "una severa restricción a la cobertura mediática del proceso", una medida que ya ha recurrido ante el alto tribunal.

Por este crimen ya cumplen condena los autores materiales de la colocación y detonación del explosivo.

Los hermanos Alfred y George Degiorgio fueron condenados a 40 años de prisión tras confesar el crimen en su propio juicio en 2022, mientras que Vince Muscat fue condenado a 15 años de cárcel tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

Por su parte, el taxista Melvin Theuma, que actuó como intermediario entre los ejecutores y quienes ordenaron el crimen, recibió un indulto presidencial a cambio de aportar grabaciones y otras pruebas que incriminaban a Fenech.

La detención de Fenech en noviembre de 2019, cuando intentaba abandonar Malta a bordo de su yate de lujo, desató la mayor crisis política en la historia reciente del país.

Tras su arresto, el empresario negó cualquier responsabilidad y señaló como supuesto cerebro del asesinato al entonces jefe de Gabinete del primer ministro Joseph Muscat, Keith Schembri.

La implicación de Schembri y de varios ministros sospechosos de mantener lazos financieros opacos con Fenech provocó una cascada de dimisiones que puso contra las cuerdas al Ejecutivo y forzó la caída del propio Muscat a principios de 2020.