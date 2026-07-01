Bacilos anuncia gira por Europa con conciertos en Italia y España

"Siempre hemos sentido una conexión muy especial con el público europeo. Nos emociona muchísimo regresar, reencontrarnos con tanta gente que ha hecho nuestras canciones parte de su vida y compartir noches llenas de música, recuerdos y nuevas historias", afirmó el colombiano Jorge Villamizar en un comunicado.

Por su parte, el brasileño André Lopes expresó que volver a Europa es muy especial. "Nos encanta ver cómo canciones que nacieron hace años siguen uniendo a personas de distintas culturas, edades y países".

El recorrido comenzará el 5 de julio en el Milano Latin Festival, en Milán (Italia), y continuará el 8 de julio en el Festival Cruïlla, en Barcelona.

Posteriormente, la agrupación actuará el 10 de julio en El Paso, en la isla de La Palma, dentro del ResisTime Live Fest; el 11 de julio en Gran Canaria, en el Festival Somos Latinos, y concluirá el 12 de julio en la Sala Riviera de Madrid.

Durante la gira, el grupo interpretará algunos de sus mayores éxitos, como 'Caraluna', 'Mi primer millón', 'Tabaco y Chanel' y 'Pasos de Gigante', además de canciones de su más reciente producción discográfica, 'Pequeños romances'.