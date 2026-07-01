Brasil alerta sobre una escalada comercial por las restricciones de la UE al acero

En un comunicado conjunto, los ministerios de Relaciones Exteriores y de Desarrollo, Industria y Comercio lamentaron la decisión del bloque de reducir las cuotas de importación libres de aranceles y elevar los gravámenes para los volúmenes que superen esos límites.

Según la nota, las nuevas medidas, aplicables a la mayoría de los socios comerciales de la UE, endurecen las condiciones para exportar acero al bloque, al reemplazar el sistema de salvaguardias que regía desde 2018 por otro que permite importar menos acero sin aranceles y cobra tasas más altas a las importaciones que excedan las cuotas.

El Gobierno además señaló que también sufre las consecuencias del exceso de producción de acero a nivel mundial y afirmó que seguirá defendiendo una solución multilateral en los foros multilaterales.

No obstante, sostuvo que imponer restricciones comerciales a países que no son responsables de la sobreoferta mundial "no contribuye a encontrar una solución eficaz y puede provocar una escalada de las medidas de defensa comercial".

La Comisión Europea anunció este miércoles que reducirá un 47 % el volumen de acero que podrá ingresar al bloque sin pagar aranceles, hasta 18,3 millones de toneladas al año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las importaciones que superen esa cuota estarán sujetas a un arancel del 50 %, el doble del 25 % aplicado hasta ahora, y la medida abarcará 26 categorías de productos siderúrgicos.

Bruselas justificó los cambios por la necesidad de proteger a la industria siderúrgica europea frente al exceso de producción mundial, las prácticas de 'dumping' y la presión sobre los precios internacionales.