Cerca de cien migrantes llegan en tres barcazas a la costa mediterránea de España

El primero de los avisos se registró a las 5:00 horas (3:00 GMT) del martes por la llegada de una embarcación a una playa del municipio de Carboneras, donde equipos de Cruz Roja atendieron a 46 personas, entre ellas cuatro menores.

Diez de los ocupantes presentaban heridas de diversa consideración y uno de ellos fue evacuado a un hospital por un traumatismo en una rodilla.

Ese mismo día, a las 16:45 horas (14:45 GMT), el servicio de emergencias recibió un nuevo aviso por el desembarco de una lancha con unas cuarenta personas junto a un camping en otro término municipal de Almería, en El Ejido.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil, un cuerpo de seguridad del estado español, que localizaron inicialmente a dos de los ocupantes y los trasladaron al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) del puerto de Almería.

Ya este miércoles, a las 6:35 horas (4:35 GMT), el servicio de emergencias fue alertado de la llegada de otra embarcación precaria a la playa de los Muertos, en Carboneras.

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Según las fuentes, el aviso hacía referencia a una decena de personas, mientras que la Guardia Civil ha confirmado que todos los ocupantes fueron localizados y trasladados igualmente al CATE del puerto de Almería.