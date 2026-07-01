CICR se ofrece para mediar en un canje de miles de prisioneros de la guerra en Sudán

El portavoz de la delegación en Sudán del CICR, Farid al Humaid, aseguró en un comunicado en Jartum que el comité "está dispuesto a cooperar con las Fuerzas Armadas Sudanesas y las FAR para facilitar la liberación segura y digna de los presos y detenidos".

Explicó que el CICR "está al tanto de recientes declaraciones (de las parte en conflicto) sobre la posible liberación de detenidos y mantiene un estrecho contacto con las Naciones Unidas al respecto", sin dar a conocer detalles.

"Nuestro único objetivo es facilitar el traslado seguro, digno y voluntario de las personas cuya liberación simultánea haya sido acordada por las partes implicadas", añadió.

El Gobierno de Jartum instó a mediados de junio pasado en un mensaje a la ONU a que la organización internacional ayude a la puesta en libertad de los prisioneros en manos de las FAR, cuyo número estimó en unas 20.000 personas, entre ellos "miles de militares".

Según el Gobierno sudanés, estas personas están retenidas en cárceles de las FAR en los estados de Darfur del Norte y del Sur, que forman parte de una vasta región occidental sudanesa del mismo nombre controlada por los paramilitares, si bien nunca se ha referido al número de presos de sus rivales en manos del Ejército regular.

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Por su parte, el portavoz de la alianza política 'Ta'sis', liderada por las FAR, Ahmed Tagad, aseguró en junio que su grupo recibiría con beneplácito una ayuda de la ONU para un canje de prisioneros, si bien insistió en que debe formar parte de un proceso que lleve al fin del conflicto bélico.

La guerra en Sudán, iniciada en abril de 2023, ha provocado la muerte de unas 400.000 personas -según estimaciones de EE.UU-, ha abocado a más de 21,2 millones de personas a una situación de hambruna aguda y obligado a otras alrededor de 14 millones a abandonar sus hogares.