Costa replica a Trump que la UE es "soberana" tras sus amenazas por posible tasa digital

"Europa, como Estados Unidos, son soberanos. Estados Unidos celebrará y nosotros celebraremos con nuestros amigos americanos el 250 aniversario de su independencia el 4 de julio. Pero también los 27 Estados miembros son independientes y hemos decidido trabajar juntos como una Unión y seguiremos trabajando juntos como una Unión", dijo Costa en Dublín, en una rueda de prensa acompañado por el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin.

Costa respondió así al ser preguntado por el mensaje lanzado por Trump la semana pasada, en el que aseguró que impondrá un arancel del 100 % a las importaciones europeas si prospera la propuesta de la Eurocámara para crear un impuesto común a las multinacionales digitales como nueva fuente de ingresos para el presupuesto de la UE.

Y recordó que "precisamente hoy" entró en vigor el pacto comercial entre la UE y Estados Unidos, por el que Washington se comprometió a aplicar un gravamen del 15 % a los productos europeos, a cambio de que sus bienes industriales lleguen al mercado único libres de aranceles.

Costa replicó la respuesta que ya dio un portavoz de la Comisión Europea ese mismo día, quien también señaló que la UE responderá "con rapidez y firmeza" para defender "sus derechos y su autonomía normativa" si Washington cumpliese con su amenaza de adoptar represalias.

El Parlamento Europeo ha sugerido una tasa digital europea como nueva fuente de ingresos para el presupuesto comunitario del periodo 2028-2034, pero no es la única propuesta sobre la mesa de los Estados miembros, que aún están profundamente divididos sobre las futuras cuentas.

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Con este contexto, Costa defendió que introducir nuevas fuentes de ingresos es "un elemento clave" del nuevo presupuesto, que deberá financiar unas ambiciones crecientes que incluyen, recordó, nuevas políticas en el ámbito de la seguridad y la defensa o la competitividad, al tiempo que financian programas tradicionales como la cohesión o la agricultura.

"Si no queremos, y no queremos, pedir más esfuerzos de los presupuestos nacionales, tenemos que crear nuevos recursos propios para la Unión Europea", expresó el presidente del Consejo Europeo, para después señalar que la tasa digital es una de las opciones que se valoran, junto con otras como una tasa sobre los criptoactivos, el juego online, los residuos electrónicos no reciclados, el tabaco o las empresas europeas.

"Debatiremos y discutiremos cuál es la mejor solución para tener un presupuesto adecuado a nuestras ambiciones de ofrecer a los ciudadanos europeos seguridad, defensa, competitividad, empleos de calidad y una Unión más cohesionada", manifestó Costa.

A su lado, el primer ministro de Irlanda, país que asume hoy la presidencia de turno de la UE y tendrá que capitanear las negociaciones presupuestarias hasta que acabe el año, instó a "tener cuidado con poner todo el énfasis en declaraciones que se formulan de vez en cuando" porque "en realidad, los resultados surgen de la sustancia de las negociaciones".

Con respecto al presupuesto de la UE y el esfuerzo para "reconciliar lo irreconciliable", en referencia a la división entre los Veintisiete respecto al tamaño de las cuentas, Martin garantizó que su país actuará como un "intermediario imparcial".

"Para que la UE cumpla las ambiciones de sus ciudadanos en los próximos años, necesita un presupuesto a la altura de la tarea. Trabajaremos con el presidente Costa para avanzar en las negociaciones, idealmente para lograr un acuerdo a finales del año", afirmó.