David Rockefeller Jr., patrono de honor del Teatro Real de Madrid, dedicado a la ópera

El presidente del Patronato, Gregorio Marañón, formuló la propuesta para que David Rockefeller Jr. pase a formar parte del principal órgano de gobierno del Teatro Real, informó este miércoles la institución.

La propuesta fue apoyada por el Ministerio de Cultura, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital española, y aprobada por unanimidad por el Patronato del Teatro Real.

Rockefeller Jr. es, de este modo, el primer patrono de honor del Teatro Real procedente de la sociedad civil y se une en esa distinción a los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón y a la exministra Carmen Calvo.

El estadounidense es patrono del Rockefeller Brothers Fund y anteriormente fue presidente de la Fundación Rockefeller. Ha sido dos veces presidente de Rockefeller & Company, que se convirtió en Rockefeller Capital Management en 2018 y en la que ahora es miembro de su Consejo de Administración.

El nuevo patrono de honor es desde 2015 miembro, junto a su esposa, Susan, del Consejo Internacional del Teatro Real, que celebró su última reunión anual el pasado marzo en Madrid.

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Ubicado en pleno centro de Madrid, el Teatro Real se empezó a construir en 1818, bajo el reinado de Fernando VII, pero lo inauguró en 1850 su hija, Isabel II, gran impulsora del proyecto.

'La favorita', del italiano Gaetano Donizetti, fue la ópera inaugural del Real, que en la temporada 2026/2027 ha programado 'Manon Lescaut', de Giacomo Puccini; 'Las bodas de Fígaro', de Wolfgang Amadeus Mozart; 'Tannhäuser', de Richard Wagner, o 'El barbero de Sevilla', de Gioachino Rossini.