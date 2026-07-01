Designan a exconsejera electoral Cossette López nueva embajadora de Honduras ante la OEA

López juró para el nuevo cargo en una ceremonia presidida por la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero.

Para asumir como embajadora ante la OEA, la nueva diplomática solicitó una licencia temporal en el CNE que concluirá en marzo de 2029.

La Cancillería hondureña indicó en un comunicado que López asumirá la misión ante el organismo hemisférico con el compromiso de "fomentar el multilateralismo" y "coordinar políticas internacionales que promuevan la cooperación, la seguridad y el desarrollo integral de la región”.

Además, enfocará su gestión en el “fortalecimiento de los lazos de diálogo y la asistencia internacional en áreas críticas” para el desarrollo y beneficio del país centroamericano.