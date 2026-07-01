Detenido en Alemania sospechoso por genocidio y asesinato de 25 tutsis en Ruanda en 1994

En la orden de detención de 17 de junio dictada por el juez de instrucción del Tribunal Supremo alemán, se acusa a Innocent S. de haber ordenado en cinco ocasiones distintas el asesinato de un total de 25 miembros de la minoría tutsi cuando ejercía de asistente del alcalde de Kayove, un municipio del noroeste de Ruanda, en la prefectura de Gisenyi, informó la Fiscalía General alemana a través de un comunicado.

La Fiscalía General agregó que ya con anterioridad había utilizado su autoridad para incitar al exterminio de los tutsis en su municipio y había hecho elaborar las correspondientes listas de muerte.

En uno de los casos, el acusado participó personalmente en el asesinato de un hombre al que apuñaló con un cuchillo, añadió.

La fiscalía recordó que desde principios de abril hasta comienzos de julio de 1994 se llevaron a cabo en Ruanda matanzas generalizadas de miembros de la minoría tutsi a manos de la mayoría hutu, en las que se estima que murieron entre 500.000 y 1.000.000 de personas.

El genocidio fue orquestado por personas que, entre otros, formaban parte del entonces aparato del Gobierno, el Éjército, la policía nacional y la administración de Ruanda.

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El acusado, detenido por agentes de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) por orden de la Fiscalía General, comparecerá este mismo miércoles ante el juez de instrucción del Tribunal Supremo, quien le notificará la orden de detención y decidirá sobre su ingreso en prisión preventiva.