Mundo
01 de julio de 2026 a la - 15:45

Disney traduce al español las aplicaciones de sus parques en Florida y California

Imagen sin descripción

Miami (EE.UU.), 1 jul (EFE).- Disney anunció que a partir de este miércoles estará también en español el contenido de sus aplicaciones móviles de sus parques en Estados Unidos para facilitar la planificación del viaje a los visitantes hispanohablantes.

Por EFE

Tanto 'My Disney Experience', de Walt Disney World (Florida), y la aplicación de Disneyland (California) estarán ahora en español, como parte de otras mejoras realizadas este año para facilitar los planes de viaje.

La compañía añadió en los últimos meses otras mejoras, como un proceso más sencillo para reservar en restaurantes, cambios en el registro en línea ('online check-in') y la gestión de las reservas de los parques desde las propias aplicaciones.

Disney precisó que algunas funciones continúan sin traducción, como los menús de pedidos de comida ('Mobile Order') y de compra de productos ('Mobile Merchandise Checkout'), precisó la empresa.