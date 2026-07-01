Dos muertos al estrellarse una avioneta en el sureste de Inglaterra

La avioneta Cessna, de dos plazas, se estrelló en una zona campestre tras despegar del aeródromo de North Weald, situado a unos 11 kilómetros de Ongar, añadió la fuente.

El superintendente jefe Morgan Cronin, de la Dirección de Delitos Graves de Kent y Essex, señaló que "la avioneta despegó del aeródromo de North Weald para realizar lo que se preveía que fuera un trayecto corto", pero al mediodía de ayer recibieron una llamada sobre el accidente de la aeronave.

"Lamentablemente, ahora podemos confirmar que las dos personas que viajaban a bordo han fallecido. Aún está pendiente su identificación oficial", agregó Croning.