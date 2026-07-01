Ecuador envía a Venezuela 11,4 toneladas más en ayuda para afectados por doble terremoto

La carga contiene principalmente agua potable e insumos de higiene para apoyar a las familias afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el pasado miércoles al país caribeño, según informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

El doble terremoto ocurrido en territorio venezolano hace una semana ha dejado cerca de dos mil muertos y 10.571 heridos, de acuerdo al Gobierno de ese país.

La vicepresidenta del país, María José Pinto, ya había adelantado el lunes que el Gobierno tenía pensado enviar durante esta semana un avión diario con productos recolectados, y el martes salió el primer vuelo militar con 14 toneladas.

El Ejecutivo habilitó el domingo nueve centros de acopio en ocho provincias del país, principalmente en universidades, con el objetivo de canalizar de manera organizada la ayuda humanitaria.

Dicha asistencia proviene de las donaciones de la ciudadanía, instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones sociales, mediante un proceso que garantice la adecuada recepción, clasificación y gestión eficiente de los recursos para su entrega oportuna a la población afectada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lo que se recolecte en esos lugares se suma a los 108 bomberos de Quito y Guayaquil que ya están trabajando en labores de búsqueda y rescate en Venezuela, país con el que Ecuador tiene rotas las relaciones diplomáticas desde 2024.

Hasta el momento, el Gobierno repatrió a nueve ecuatorianos que resultaron afectados por los terremotos, pero no ha informado de connacionales fallecidos o desaparecidos.