EEUU afirma que no ha habido "problemas grandes" en la ayuda a Venezuela tras los sismos

El encargado de negocios de EE.UU. en Venezuela, John Barrett, dijo en una conferencia virtual que la asistencia humanitaria "está llegando a la comunidad necesitada" y que la fuerza logística estadounidense desplegada en el país suramericano "permite llegar a casi todo, prácticamente".

"En el área de destrucción, esta columna vertebral no ha tenido problemas en cuanto a estar, seguir y que el Gobierno cumpla con nuestra petición de acelerar la respuesta. Las organizaciones no gubernamentales, yo he hablado con muchas de ellas, y tampoco han reportado o informado de ningún problema grande", sostuvo.

Cuestionado por las denuncias de organizaciones civiles sobre presuntos obstáculos y politización de la respuesta del Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a los sismos en Venezuela, el diplomático estadounidense consideró que las autoridades "han cumplido".

"Yo puedo decir con confianza que las autoridades locales han cumplido plenamente con nuestras solicitudes y peticiones, y han cumplido al acelerar el proceso masivo humanitario", aseveró Barrett.

El funcionario y el comandante del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom), Francis Donovan, reportaron que "el ejército de los Estados Unidos, el Departamento de Guerra ha mandado un equipo de 2000 personas al área en Venezuela y están ayudando a diario y están trabajando para poder ayudar a la búsqueda y el rescate"/ tras una semana de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

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Ambos reivindicaron que Estados Unidos "lidera la mayor ayuda internacional en Venezuela", donde sumaban 2.295 muertes y 11.267 heridos en el último conteo oficial tras una semana de los sismos, en medio de críticas de opositores venezolanos y asociaciones civiles a la gestión de Rodríguez.

"Ha sido un problema enorme, y por décadas de mala inversión en la gente y el pueblo de Venezuela que ha hecho que sea mucho más difícil para el gobierno actual. Entonces, a medida que avanzamos en esta fase nos centramos en salvar vidas y es un gran problema para cualquier líder que debe afrontar el desafío de esta magnitud", indicó Donovan.

Barrett sostuvo que "permanece intacto" el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, y del secretario de Estado, Marco Rubio, con tres fases para Venezuela tras la captura de Maduro: la estabilización, la recuperación y la transición democrática.

Además, aseveró que están "muy seguros" de la estabilidad de Venezuela, aunque la "reconstrucción parece un poco distinta" tras los sismos.

"Afortunadamente, esta destrucción causada por el terremoto no afectó al sector petrolero y gasífero del país. Entonces la producción seguirá con las inversiones de los Estados Unidos y el sector privado de todo el mundo, ya han comenzado a iniciar la recuperación económica del presidente y el secretario", dijo.