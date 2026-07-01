EEUU demanda ley de California que prohíbe la venta de pistolas semiautomáticas tipo Glock

El nuevo enfrentamiento entre la Casa Blanca y el estado más poblado de EE.UU., liderado por el gobernador demócrata Gavin Newsom, se da por la ley estatal AB 1127, que entró en vigor este miércoles 1 de julio.

La medida abarca las populares pistolas fabricadas por Glock, así como aquellas con diseños similares, que utilizan una ‘barra de gatillo cruciforme’ que, según los promotores de la ley, facilita su conversión en arma de repetición y totalmente automática mediante el uso de un simple 'interruptor’ de fácil adquisición.

"La Segunda Enmienda es un derecho sagrado que pertenece a todos los estadounidenses, incluidos los de California. California no puede prohibir el tipo de arma corta más popular de Estados Unidos", declaró el Fiscal interino Todd Blanche.

El alto funcionario añadió que su departamento trabajará por los derechos de los propietarios de armas que cumplen con la ley.

La norma estatal exige a los vendedores cesar toda venta de inventario nuevo que entre en esta clasificación. Sin embargo, no penaliza la posesión actual; es decir, cualquier persona que ya posea una pistola estilo Glock tiene permiso legal para conservarla.

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Los autores de la ley, aprobada en octubre pasado, sostienen que los fabricantes de armas de fuego no han tomado medidas al respecto, a pesar de que se sabe desde hace décadas que las pistolas tipo Glock pueden convertirse fácilmente en ametralladoras.