EE.UU. rechaza prorrogar el acuerdo comercial con Cánada y México en su "formato actual"

Tras adelantar una propuesta de revisión y renovación anual del pacto, Washington dijo al concluir una reunión hoy con sus contrapartes que seguirá colaborando con los dos países y anunció una tercera ronda de negociaciones bilaterales con México para el 20 de julio.

"Estados Unidos no aceptó renovar el T-MEC en su forma actual. En consecuencia, el T-MEC no se renueva", indicó un comunicado de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos.

El T-MEC establece que, en el sexto aniversario de su entrada en vigor, los tres socios deben realizar una revisión conjunta de su funcionamiento y definir si desean extenderlo por otros 16 años.

Por este motivo mantuvieron hoy una reunión virtual en la que finalmente Estados Unidos rechazó su renovación, como preveían México y Canadá.

"No obstante, el acuerdo permanece vigente a la espera de que se resuelvan estas cuestiones o hasta que se produzca la terminación del mismo", aclaró la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos en su nota.

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Previamente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que el acurdo mantendrá su vigencia hasta 2036 aunque la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, no confirme su extensión.

Canadá y México habían expresado formalmente su apoyo a la prórroga.

La revisión llegó en un momento de renovada tensión comercial entre Canadá y Estados Unidos, después de que Trump impusiera desde febrero aranceles a importaciones canadienses.

El T-MEC empezó a aplicarse el 1 de julio de 2020 y sustituyó formalmente al antiguo TLCAN/NAFTA entre México, Estados Unidos y Canadá.