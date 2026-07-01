EE.UU. rubrica el traspaso de su Embajada en Israel a una "sede permanente" en Jerusalén

Se trata de "una decisión permanente e indefinida de Estados Unidos que no solo reconoce a Jerusalén como la capital eterna, indígena y perpetua del pueblo judío", dijo Huckabee durante el evento, sino que "izará nuestra bandera en un complejo permanente".

Israel considera Jerusalén (incluida su parte este, ocupada en 1967 y anexionada unilateralmente en 1980) como su capital única e indivisible, algo que no reconoce la mayoría de la comunidad internacional, mientras que los palestinos reclaman Jerusalén Este como su capital.

La nueva embajada -según Huckabee un edificio que será "enorme y costoso" para representar a los 700.000 estadounidenses que aseguró hay en Israel- será construida en el conocido como complejo Allenby, al sur de Jerusalén, en una superficie baldía de unos 7,7 acres (3,1 hectáreas) cerca de los barrios de Baka y Talpiot.

Tras el traspaso de la Embajada de Jerusalén a Tel Aviv que se produjo en 2018 durante el primer mandato del presidente Donald Trump, Huckabee aseguró que la transferencia a esta propiedad es "el paso más lógico" y una "decisión irreversible".

Actualmente, la cancillería opera desde un edificio que había sido concebido como consulado en el barrio de Arnona, alrededor de un kilómetro de distancia del complejo Allenby.

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Huckabee, sacando y sujetando un dólar frente a los presentes, añadió que la licencia es por un periodo de 99 años renovable "por un dólar", que él mismo se ofreció a entregar para recalcar el simbolismo de que EE.UU. ya no se irá de Jerusalén, ciudad que Trump reconoció oficialmente como la capital de Israel en diciembre de 2017.

Por su parte, Saar calificó el traspaso de Trump en 2018 como una de las decisiones "más importantes" en materia diplomática que, según él, "corrigió un error histórico", y aseguró que "Estados Unidos es indispensable para Israel" y a la inversa.

Además, dijo que como EE.UU., ocho países ya han trasladado sus embajadas a Jerusalén -Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Fiji y la región separatista de Somalilandia (que solo Israel reconoce como país en todo el mundo)— y anunció que espera que pronto sean "diez o más".

La mayoría de naciones tienen su embajada en Tel Aviv y cuentan con oficinas o consulados en Jerusalén, algunos como el de España establecidos antes del nacimiento del Estado de Israel, en 1948, y que sirven para dar servicio a los palestinos.

Otros países como la Argentina de Javier Milei llevan años prometiendo hacer lo mismo.