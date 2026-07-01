EEUU y 12 países árabes reafirman su compromiso con la seguridad del estrecho de Ormuz

En un comunicado, Centcom señaló que "lideró un diálogo regional sobre seguridad, organizado por las Fuerzas de Defensa bareiní", con la participación de el almirante Brad Cooper, y altos mandos militares de Baréin, Egipto, Jordania, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), el Yemen, el Líbano y Siria.

Además, el diálogo sobre seguridad con EE.UU. marcó "la primera vez que líderes militares de Siria y el Líbano participaron en una conferencia de defensa regional liderada por Estados Unidos", sostuvo Cooper.

Durante la reunión, "analizaron el entorno actual de seguridad regional y las oportunidades para fortalecer la colaboración en materia de defensa en la región", y reafirmaron "su compromiso compartido con la libre circulación del comercio a través del estrecho de Ormuz".

"Seguimos trabajando codo con codo con nuestros socios regionales", declaró Cooper, que ayer se encontraba en El Líbano para coordinar con el país el acuerdo marco alcanzado el pasado viernes con Israel.

Aseguró que "los diálogos pusieron de manifiesto" su compromiso compartido con la seguridad y la estabilidad regionales.

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"Estados Unidos y sus socios regionales operan el sistema de defensa aérea y antimisiles activo más sofisticado y extenso del mundo en Oriente Medio", recordó.

El pasado enero Centcom y los países de la región "establecieron una nueva célula de coordinación de defensa aérea para Oriente Medio, destinada a compartir información y alertas sobre amenazas, así como a responder ante contingencias", indicó.

La reunión se produce en medio de negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos en Catar, que se dan después de que Teherán atacase la semana pasada dos buques que trataban de cruzar el estrecho de Ormuz y Estados Unidos respondiera con ataques contra territorio persa durante el fin de semana.

El país persa reaccionó a la ofensiva estadounidense con el lanzamiento de misiles y drones sobre sus aliados de Baréin y Kuwait.