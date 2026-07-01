El abogado y apoderado de Diego Armando Maradona declara en el juicio por su muerte

Morla, quien contaba con amplios poderes de administración y disposición sobre los bienes de Maradona, está procesado por el delito de administración fraudulenta de la marca comercial que lleva el nombre del exfutbolista e imputado en otra causa que lo investiga por aprovecharse de una persona incapaz.

Una de las hijas del 'Diez', Gianinna Maradona, lo acusó en una entrevista con EFE y otros medios locales en mayo pasado de "manejar los hilos" de un "plan de fondo" para acabar con la vida de su padre por motivos económicos.

"El plan de Morla era que mi papá ya no esté más", aseguró Gianinna, que denunció que los médicos seguían instrucciones del abogado, quien buscaba usufructuar las marcas comerciales de su cliente.

Morla, que todavía no testificó en el juicio por la muerte del 'Diez', está acusado en un proceso paralelo junto a tres allegados y dos hermanas de Maradona de haber defraudado los intereses de los herederos legítimos del astro a través de una sociedad que administraba un total de 246 marcas comerciales ligadas al ídolo argentino del fútbol, fallecido el 25 de noviembre de 2020.

Durante el juicio que busca determinar responsabilidades por la muerte del astro, Morla fue descrito como la persona a la cabeza del llamado "equipo" de Maradona, un grupo de personas que controlaba sus asuntos personales, legales y administrativos.

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Ese equipo estaba integrado por la asistente Vanesa Morla, el secretario personal Maximiliano Pomargo y el sobrino del astro, Jonathan Espósito, quienes actuaban en coordinación con el médico de cabecera de Maradona y principal acusado por su muerte, Leopoldo Luque.

Según informaron a EFE fuentes judiciales, también está prevista para el próximo martes la declaración de Espósito, quien vivió con el 'Diez' durante sus últimos meses.

Además de Luque, en el juicio por la muerte de Maradona están imputados la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicoanalista Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico clínico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.