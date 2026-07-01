El calor pone en aviso todo el territorio peninsular de Portugal

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) precisó en su web que emite el aviso naranja, el segundo más alto de un sistema de tres, por la "persistencia de valores muy elevados de temperatura, tanto de la máxima como de la mínima".

En las capitales de estos distritos en aviso naranja, las máximas alcanzarán los 40ºC, mientras que las mínimas estarán entre los 17ºC y los 24ºC.

En el resto de distritos, en aviso amarillo (el más bajo), las máximas irán desde los 27ºC hasta los 36ºC.

Asimismo, cerca de medio centenar de municipios se encuentran en riesgo "máximo" de incendio rural, mientras que cerca de un centenar está en riesgo "muy elevado".

Portugal continental afronta desde este lunes un episodio prolongado de tiempo cálido y seco que se extenderá previsiblemente hasta el 5 de julio, con máximas de entre 40ºC y 43ºC en el valle del Tajo y el Alentejo el próximo jueves, según el IPMA.

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El IPMA considera “muy probable” que el nivel de los avisos se agrave en varios distritos en las próximas actualizaciones, debido a los valores previstos y a la larga duración del episodio.