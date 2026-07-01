El Comité de Emergencias Español recauda 763.000 euros para los damnificados de Venezuela

El Comité, que se activa cuando ocurre una emergencia, se puso en marcha el 25 de junio, al día siguiente de los temblores, y ha recibido ayudas de decenas de grupos y empresas. Gran parte de ellos son medios de comunicación que ceden sus espacios y soportes publicitarios para difundir el llamamiento a la solidaridad.

Las ocho ONG que forman el Comité son Acción contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision.

Las sumas recaudadas se distribuyen a partes iguales entre todas ellas para que lleven a cabo su acción humanitaria, que va dirigida a dar soporte a personas enfermas y grupos vulnerables, como niños, niñas y mujeres, "cubriendo sus necesidades más inmediatas en las áreas en las que suelen trabajar, como alimentación e higiene, refugio y atención sanitaria y psicológica".

Según los últimos datos oficiales venezolanos, los fallecidos por el doble terremoto ascienden ya a 1.943 y los heridos a 10.571.

En el caso de los españoles, el número de muertos se eleva a 26, según ha avanzado este miércoles el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien ha cifrado en 150 los españoles desaparecidos y en 11 los que permanecen bajo los escombros.