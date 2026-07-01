El crudo brent baja 1,87 %, hasta 71,57 dólares, centrado en las conversaciones EEUU-Irán

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 1,35 dólares al término de la jornada en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, en comparación al precio de liquidación de la última sesión, cuando finalizó en 72,92 dólares.

El brent se situó en sus niveles más bajos desde finales de febrero, antes del inicio del conflicto en Oriente Medio, después de que el mercado tomase con optimismo las conversaciones de paz indirectas entre Washington y Teherán celebradas esta semana en Doha (Catar).

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles a la prensa que el proceso de "desnuclearización" de Irán avanza bien y que habían mantenido "reuniones muy buenas", a pesar de los ataques recientes de las fuerzas estadounidenses contra la República Islámica y las versiones contradictorias alrededor de las conversaciones indirectas en Doha.

Teherán, por su parte, anunció la creación de una vía de comunicación para tratar las violaciones del memorando de entendimiento durante las negociaciones en Catar.

En este contexto, también presionó a la baja que Estados Unidos y 12 países árabes reafirmaron su compromiso con la seguridad en el estrecho de Ormuz en una reunión de altos mandos militares en Baréin.