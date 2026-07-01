El emir de Catar aborda con emisarios de EEUU "el progreso de las negociaciones" con Irán

"Durante la reunión, analizaron los últimos acontecimientos en la región, en particular el progreso de las negociaciones entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán en el marco del memorando de entendimiento entre ambas partes", dijo la oficina del emir catarí en un comunicado.

La reunión con el líder de Catar, que tuvo lugar en su despacho del palacio de Lusail, se produjo después de un encuentro entre Kushner y Witkoff con el ministro de Exteriores y primer ministro del país árabe, Mohamed bin Abdulrahmán, sobre el proceso de la aplicación del memorando de entendimiento entre ambas potencias.

En este sentido, el emir reafirmó el compromiso de Catar de continuar, junto con Pakistán, con los esfuerzos de mediación para resolver el conflicto iniciado el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra contra Irán, que a su vez respondió con ataques de represalia contra el golfo Pérsico.

Al Thani también confirmó su apoyo a "todas las vías de diálogo derivadas del memorando de entendimiento, con el objetivo de alcanzar una solución integral y sostenible que fortalezca la seguridad regional y promueva la paz y la seguridad internacionales", de acuerdo con la nota.

Por su parte, los emisarios estadounidenses se comprometieron a "continuar el proceso de negociación y fortalecer los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo integral", según la versión catarí.

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Estos contactos se producen el mismo día en el que el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Garibabadi, se reunió en Doha con el jefe de la diplomacia de Catar para tratar el texto firmado con Washington para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra.

Tras el encuentro entre Garibabadi y Abdulrahmán, se celebró una nueva reunión a la que se sumó Pakistán, otro de los países mediadores entre Teherán y Washington, de acuerdo con la agencia de noticias oficial iraní IRNA.

Mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que Irán solicitó un encuentro en Catar, el Gobierno iraní ha negado esa afirmación y ha dicho que acudían al país árabe para hablar solo con los mediadores.